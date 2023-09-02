



Будут ли евреи продолжать массово бежать из России? – Jerusalem Post

Вторжение России в Украину вызвало волну еврейской эмиграции, и если нынешние тенденции сохранятся, более половины российских евреев исчезнут через семь лет, причем большинство из них переедут в Израиль, пишет обозреватель издания Jerusalem Post Николь Джансезян



После того, как группа Вагнера во главе с Евгением Пригожиным, который, по слухам, был евреем, захватила российские военные объекты и пригрозила дойти до Москвы и устроить там переворот, многие опасались, что российские евреи станут козлами отпущения. Но станет ли несостоявшееся восстание стимулом для дальнейшего исхода евреев из России?



Вторжение России в Украину в феврале 2022 года спровоцировало волну еврейской эмиграции из обеих стран. Многие эмигранты новой волны переехали в Израиль. Более 43 000 евреев из России и более 15 000 из Украины переехали в Израиль в 2022 году, что составило почти 80% общего числа репатриантов в Израиле в этом году.



По данным Еврейского агентства, за последние 17 месяцев в Израиль переехали 64 633 россиянина.



Если эта тенденция сохранится, более половины еврейского населения России исчезнет через семь лет, согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе лондонским Институтом исследований еврейской политики. По оценкам института, в России проживает около 145 000 евреев и такое же количество наполовину евреев, у которых есть хотя бы один родитель-еврей.



В прошлом массовое переселение европейских евреев последовало за крупными политическими событиями, такими как приход к власти нацистского режима в Германии в 1930-х годах или распад Советского Союза в начале 1990-х годов.



В середине 2023 года масштабы еврейской миграции из России и Украины похожи на "зловещие признаки крупного, возможно, катастрофического политического кризиса в Европе", написал автор доклада Института исследований еврейской политики, демограф Дэниел Стаецкий.

