



Будущее начинается сегодня: Обнаженная Бузова бегает по отелю в Африке

Ольга Бузова снимается в Африке в реалити-шоу. Она каждый день радует подписчиков фотографиями невероятных пейзажей и не забывает публиковать собственные фото и видео.



Экс-звезда “ДОМа-2”» разместила в личном блоге горячее видео: Ольга, завернутая в одну лишь простыню, бежит по коридорам отеля. Полы импровизированного платья развеваются, как в рекламе модных брендов, а влажные волосы разлетаются в разные стороны.



“Будущее начинается сегодня. Это дар, который вручают нам каждое утро. И неважно, светит солнце или идет дождь. Твой день начался. Наслаждайся”, — подписала кадры она.



Подписчики не оставили видео Оли без внимания. “В ее голове это выглядит сексуально”; “Отведите Олю к психологу кто-нибудь, а не в бар”; “Красиво побежала и будто в стенку ударилась, эх”; “Оператор бедолага. Бегает за ней во всех ее сексуальных конвульсиях”; “Складки на ребрах не гуд показывать для медийной личности”; “У нас есть своя Бритни”, – иронизируют комментаторы.

Бывшая ведущая скандальной передачи любит делиться отрывками личной жизни в соцсетях. Например, в начале года она опубликовала видео рождественских гаданий. Если предсказание сбудется, то в этом году Бузову ждет замужество.Впрочем, ясновидящие считают пророчество несбыточным. Участница “Битвы экстрасенсов” предположила, что интернет-звезда отдала свое личное счастье в обмен на известность и популярность. Всему виной, говорит Ольга Якубович, участие в “ДОМе-2”.“Это проект прокляли не на смерть, а на одиночество. Он перекрывает энергетический поток, связанный с парами”, — считает медиум.Экстрасенс Мариам Циминтия тоже не видит в будущем Бузовой семьи. По ее мнению, ведущая никогда не обретет женское счастье.“Мне очень жаль говорить об этом, но это факт. Практически заключен контракт. Оля разменяла ту энергию, которая была ей изначально выдана для благополучия в отношениях, на популярность и успех”, — утверждала ясновидящая.