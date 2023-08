БТР времен Второй мировой войны выставили на продажу на Facebook

Австралиец Даррин Райт выставил на Facebook Marketplace необычное предложение – самоходное орудие Bren Gun Carrier Второй мировой войны, бывшее на вооружении австралийской армии.



В 1941-1944 годах в Австралии было произведено около 5 500 БТРов Bren Gun Carrier, считающихся одними из самых удачных военных машин страны.

Отец Даррина обнаружил выпотрошенную и брошенную боевую машину в 80-х на пастбище в Южной Австралии. Райты восстановили орудие и теперь решили продать “из-за проблем с хранением”.



"В 40-х, 50-х и 60-х годах на полуострове Эйр был очень хорошо налажен дилерский центр Ford, и у многих фермеров были грузовики Ford, к которым подходили запчасти с этих БТРов", – говорит Даррин. “Фермеры покупали их и снимали двигатели и коробки передач, чтобы переоборудовать свои грузовики”.



Wodonga resident Darrin Wright's dad found the Bren Gun Carrier in a paddock in the 1980s. Now it is mostly restored and its owners want to see it go to a good home. https://t.co/EPMHzFb0eU