



Брюс Уиллис страдает от серьезной болезни

Знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис борется с лобно-височной деменцией.



По данным Sky, семья 67-летней знаменитости сообщают, что болезнь прогрессирует.



"С тех пор, как весной 2022 года мы объявили Брюсу диагноз афазии, состояние Брюса прогрессировало, и теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция", - сказано в заявлении семьи.



Они сообщили, что проблемы с общением является лишь одним из симптомов болезни, с которой сталкивается Уиллис. Несмотря на то, что это было ударом для родных, все же они чувствуют облегчение, узнав, наконец, диагноз. Они добавили, что ЛВД является наиболее распространенной формой деменции у людей моложе 60 лет.



"Сегодня нет лекарств от этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы", — отметили в заявлении.

