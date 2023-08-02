



"Бросили": Шэрон Стоун сделала откровенное признание об инсульте

Популярная голливудская актриса Шэрон Стоун чуть не лишилась всего из-за инсульта.



По данным Daily Mail, в этом она призналась в программе CNN "Кто разговаривает с Крисом Уоллесом".



По словам звезды "Основного инстинкта", из-за инсульта у нее начались серьезные проблемы с памятью, из-за чего актрисе перестали давать роли в фильмах.



"В 2001 году у меня было девятидневное кровоизлияние в мозг и обширный, очень изнурительный инсульт. На восстановление здоровья мне потребовались годы, это произошло очень не быстро", – поделилась актриса.



По словам Стоун, после инсульта она начала забывать реплики и текст, необходимый для новых съемок. Из-за этого актрису перестали приглашать на пробы, перебросив ее в самый конец очереди. Это серьезно ранило актрису.



"После того, как вы оказались в конце очереди, возвращение на передний план не зависит от того, сделали ли вы много блокбастеров и заработали ли вы миллиарды долларов для своей отрасли. Вы уже не так важны. Я не знаю, правильно ли говорить о том, что меня бросили. Но я чувствовала, что потеряла свою кинематографическую семью", – подчеркнула Стоун.