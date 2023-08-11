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Брошенный в фанатку микрофон Cardi B ушел с молотка за огромную сумму
11.08.2023 01:31 Ирина Демьянова

Брошенный в фанатку микрофон Cardi B ушел с молотка за огромную сумму

Микрофон, который американская певица Cardi B бросила в фанатку во время своего концерта в Лас-Вегасе, продан на eBay за $99,9 тыс. Об этом сообщает TMZ.

Приобрести уникальный товар хотели более 120 человек, а аукцион начался с 500 долларов.

Отмечается, что микрофон выставил на аукцион владелец The Wave - продюсерской компании, которой принадлежит аудиоустройство.

По его словам, вырученные средства будут переданы в два благотворительных фонда: проект Раненый воин и в местную благотворительную организацию Дружественный круг Лас-Вегаса.

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