



Брошенный в фанатку микрофон Cardi B ушел с молотка за огромную сумму

Микрофон, который американская певица Cardi B бросила в фанатку во время своего концерта в Лас-Вегасе, продан на eBay за $99,9 тыс. Об этом сообщает TMZ.



Приобрести уникальный товар хотели более 120 человек, а аукцион начался с 500 долларов.



Отмечается, что микрофон выставил на аукцион владелец The Wave - продюсерской компании, которой принадлежит аудиоустройство.



По его словам, вырученные средства будут переданы в два благотворительных фонда: проект Раненый воин и в местную благотворительную организацию Дружественный круг Лас-Вегаса.