Брижит Макрон и королева Камилла перепугались в библиотеке: видео
Первая леди Франции Брижит Макрон и королева Великобритания Камилла перепугались во Французской национальной библиотеки.
По данным газеты The Daily Mail, это произошло, когда они просматривали архив.
В этот момент один из посетителей так громко чихнул, что обе женщины на минуту растерялись. Они одновременно повернули голову в сторону звукового раздражителя и выглядели в этот момент абсолютно растерянными.
Осознав, что произошло, Камилла и Брижит дружно засмеялись.