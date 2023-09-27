



Брижит Макрон и королева Камилла перепугались в библиотеке: видео

Первая леди Франции Брижит Макрон и королева Великобритания Камилла перепугались во Французской национальной библиотеки.



По данным газеты The Daily Mail, это произошло, когда они просматривали архив.



В этот момент один из посетителей так громко чихнул, что обе женщины на минуту растерялись. Они одновременно повернули голову в сторону звукового раздражителя и выглядели в этот момент абсолютно растерянными.



Осознав, что произошло, Камилла и Брижит дружно засмеялись.