Новости » Life Style
Брижит Макрон и королева Камилла перепугались в библиотеке: видео
27.09.2023 14:43 Алина Груднева

Брижит Макрон и королева Камилла перепугались в библиотеке: видео

Первая леди Франции Брижит Макрон и королева Великобритания Камилла перепугались во Французской национальной библиотеки.

По данным газеты The Daily Mail, это произошло, когда они просматривали архив.

В этот момент один из посетителей так громко чихнул, что обе женщины на минуту растерялись. Они одновременно повернули голову в сторону звукового раздражителя и выглядели в этот момент абсолютно растерянными.

Осознав, что произошло, Камилла и Брижит дружно засмеялись. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы