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Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя
03.12.2022 16:55 Ольга Белозерова

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя

Певица Бритни Спирс продолжает пугать своих поклонников странными видео и заявлениями.

Недавно она опубликовала видео в свадебной фате и заявила, что вышла замуж за саму себя. При этом, как известно, певица замужем за тренером Сэмом Асгари. 

"Я вышла замуж за себя! Мне стало скучно, понравилась моя фата и я сказала "Это сумасшествие? Или что-то есть в этом?" Псс, да, но я все еще замужем за мужем!", - написала Спирс.

К слову, Бритни Спирс опубликовала несколько однотипных роликов в таком "свадебном" наряде. 

 

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