



Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя

Певица Бритни Спирс продолжает пугать своих поклонников странными видео и заявлениями.



Недавно она опубликовала видео в свадебной фате и заявила, что вышла замуж за саму себя. При этом, как известно, певица замужем за тренером Сэмом Асгари.



"Я вышла замуж за себя! Мне стало скучно, понравилась моя фата и я сказала "Это сумасшествие? Или что-то есть в этом?" Псс, да, но я все еще замужем за мужем!", - написала Спирс.



К слову, Бритни Спирс опубликовала несколько однотипных роликов в таком "свадебном" наряде.



