



Бритни Спирс: я чувствовала, будто отец пытался меня убить

Поп-певица Бритни Спирс вспомнила об ужасах, пережитых в психбольнице, куда угодила по воле отца-опекуна.

По данным Page Six, об этом она рассказала в аудиозаписи в Twitter.

По словам певицы, она не понимала, что происходит. Она даже думала, что ее лечат от рака.

"Труднее всего осознавать, что они просто были злы, и что я действительно чувствовала, будто отец пытался меня убить. И я надеюсь, что он будет гореть в аду", - добавила она.

По словам Бритни, она верит в то, что отцу воздастся по заслугам.

"Я хочу отвезти моего отца куда-то, забрать его машину, его дом, его дверь в частную жизнь", — добавила она.