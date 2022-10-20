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Бритни Спирс: я чувствовала, будто отец пытался меня убить
20.10.2022 01:22 Алина Груднева

Бритни Спирс: я чувствовала, будто отец пытался меня убить

Поп-певица Бритни Спирс вспомнила об ужасах, пережитых в психбольнице, куда угодила по воле отца-опекуна.

 
По данным Page Six, об этом она рассказала в аудиозаписи в Twitter.
 
По словам певицы, она не понимала, что происходит. Она даже думала, что ее лечат от рака.
 
"Труднее всего осознавать, что они просто были злы, и что я действительно чувствовала, будто отец пытался меня убить. И я надеюсь, что он будет гореть в аду", - добавила она.
 
По словам Бритни, она верит в то, что отцу воздастся по заслугам. 
 
"Я хочу отвезти моего отца куда-то, забрать его машину, его дом, его дверь в частную жизнь", — добавила она.

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