Бритни Спирс убрала из мемуаров "неприятные" детали о матери и сестре

Бритни Спирс удалила из своих откровенных мемуаров The Woman In Me множество "неприятных" деталей о своей матери Линн и сестре Джейми Линн, пишет Daily Mail.



По словам близкого источника, сначала певица хотела выплеснуть в своей книге гнев из-за того, как члены ее семьи обращались с ней, когда она была на попечении отца. Однако в последние недели она "отпустила все это" и отредактировала книгу, надеясь, что это поможет ей "исцелить" их отношения".



"Когда Бритни писала книгу, она не контактировала с Линн и Джейми Линн. Она была зла, отчаянно нуждалась в ответе и только освободилась от 13-летнего ада. Она не понимала, почему ее не спасли. Линн или Джейми Линн не просили Бритни удалить некоторые неприятные вещи, которые она написала о них. Это был ее собственный выбор", - сообщил инсайдер.



Кроме того, по данным издания, обладательница премии Грэмми и ее сестра Джейми заключили соглашение о том, что не будут ссориться публично и оставят ссоры в пределах семьи.