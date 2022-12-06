



Бритни Спирс снова удалила свою страницу в Instagram

Известная певица Бритни Спирс исчезла из популярной социальной сети Instagram.



При поиске ее страницы появляется сообщение: "Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена".



По предположению прессы, певица могла самостоятельно деактивировать свой аккаунт.



Инсайдеры рассказали New York Post, что Бритни Спирс взяла "перерыв", как она уже делала в прошлом. Отмечается, что удалению страницы предшествовали несколько странных постов.



К слову, недавно Бритни Спирс объявила на весь Instagram, что она вышла замуж за саму себя.