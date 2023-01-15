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Бритни Спирс с мужем устроили скандал в ресторане Лос-Анджелеса – видео
15.01.2023 19:22 Наталья Богинская

Бритни Спирс с мужем устроили скандал в ресторане Лос-Анджелеса – видео

Бритни Спирс отправилась в Лос-Анджелесский ресторан JOEY в пятницу вечером, 13 января, вместе с мужем Сэмом Асгари, но в результате возник скандал, поскольку певица определенно наслаждалась предлагаемым алкоголем. Посетители поспешили снять фото и видео с “перебравшей” знаменитостью.

Очевидцы рассказали, что Бритни выглядела “маниакально”, кричала и говорила бессвязно после того, как напилась вместе со своим мужем.
 
В одном видео Бритни выглядела взволнованной, когда оглядывалась через левое плечо на другие столы, и было слышно, как она кричала что-то официанту возле своего стола. Потом Бритни заметила человека, который снимает ее, и взяла меню, чтобы закрыть лицо.

По словам очевидцев, Сэм был “заметно расстроен” и выбежал из ресторана, оставив жену одну. Через несколько минут Бритни тоже вышла из помещения вместе с телохранителем.


Бритни находилась под жестким контролем своего отца Джейми Спирса с 2008 года, но ей удалось вернуться к жизни в ноябре 2021 года, когда постановление об опеке закончилось, что дало Бритни контроль над своей личной жизнью и состоянием.

Певица Бритни Спирс снова шокировала поклонников своими танцами.

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