Бритни Спирс с мужем устроили скандал в ресторане Лос-Анджелеса – видео

Бритни Спирс отправилась в Лос-Анджелесский ресторан JOEY в пятницу вечером, 13 января, вместе с мужем Сэмом Асгари, но в результате возник скандал, поскольку певица определенно наслаждалась предлагаемым алкоголем. Посетители поспешили снять фото и видео с “перебравшей” знаменитостью.



Очевидцы рассказали, что Бритни выглядела “маниакально”, кричала и говорила бессвязно после того, как напилась вместе со своим мужем.



В одном видео Бритни выглядела взволнованной, когда оглядывалась через левое плечо на другие столы, и было слышно, как она кричала что-то официанту возле своего стола. Потом Бритни заметила человека, который снимает ее, и взяла меню, чтобы закрыть лицо.



По словам очевидцев, Сэм был “заметно расстроен” и выбежал из ресторана, оставив жену одну. Через несколько минут Бритни тоже вышла из помещения вместе с телохранителем.

Pop singer Britney Spears creates a ruckus with husband watching in JOEY restaurant in LA. #BritneySpears #LosAngeles pic.twitter.com/iobphqnMru