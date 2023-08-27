



Бритни Спирс разбила себе голову во время ссоры с бывшим

Развод 41-летней американской певицы Бритни Спирс и ее 29-летнего мужа Сэма Асгари продолжает обрастать жуткими подробностями. TMZ узнало подробности одной из ссор супругов, которая произошла в лондонском отеле.



По словам основателя таблоида Харви Левина, Сэм и Бритни громко ругались в гостиничном номере. "Все стало настолько плохо, что она споткнулась и ударилась о журнальный столик, разбив голову. Ей понадобилась медицинская помощь, чтобы наложить швы", – рассказал он в документальном фильме "Бритни Спирс: развод и отчаяние", который вышел в эфир на канале Fox.



В свою очередь исполнительный продюсер ленты Чарльз Латибодьер добавил, что психическая нестабильность Бритни была слишком тяжела для Асгари, из-за чего он и решился на развод.

