



Бритни Спирс прокомментировала свой развод

41-летняя певица Бритни Спирс после почти недели молчания прокомментировала свой развод с мужем, фитнес-моделью иранского происхождения Сэмом Асгари. Сделала она в Instagram, разместив видео с танцем и опубликовав развернутый пост.



В кадре Бритни – в черном топе с бантом на шее, ярко-зеленых неоновых трусах и высоких черных сапогах.



"Как все знают, мы с Сэмом больше не вместе. 6 лет — это огромный срок для отношений, поэтому я немного шокирована. Но, честно говоря, я больше не могла терпеть боль! Каким-то телепатическим образом я получаю так много сообщений от друзей, которые растопили мое сердце, и я благодарю вас! Я слишком долго играла в сильную, и мой Instagram может показаться идеальным, но это далеко от реальности, и я думаю, что мы все это знаем! Я хотела бы показать свои эмоции и слезы из-за своих чувств, но по какой-то причине мне всегда приходилось скрывать свои слабости! Если бы я не была крепким солдатом своего папы, меня бы отправили куда-нибудь лечиться к врачам! Но именно тогда мне больше всего была нужна семья! Вас должны любить безоговорочно… не при условиях! Поэтому я буду настолько сильной, насколько смогу, и сделаю все возможное! И вообще у меня все хорошо! В любом случае хорошего дня и не забывайте улыбаться!" – написала она.



Комментарии под публикацией Спирс традиционно закрыла, как делала это в последнее время.

