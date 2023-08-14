



Бритни Спирс продемонстрировала танец на шесте в крошечном бикини – видео

В воскресенье, 13 августа, 41-летняя певица опубликовала в Instagram новое видео танца с шестом для стриптиза. В подписи к посту она объяснила: “Получила этот шест два дня назад, а прошлой ночью была в первый раз на нем !!!”



В клипе Бритни кружилась вокруг розового шеста в леопардовом бикини и длинных перчатках в тон к нему. Она также надела черные сапоги на каблуках.



Новый пост Бритни появился после сообщений о том, что она могла бы “сесть за откровенное телеинтервью” с Опрой Уинфри в преддверии выхода ее мемуаров.



Источники утверждают, что Бритни предлагали огромные суммы денег за общение. Однако другой источник опроверг слухи о телеинтервью. По его словам, об интервью “не может быть и речи” из-за того, насколько “проблемным” оно было бы для Бритни.