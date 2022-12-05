



Бритни Спирс похвастались милым сюрпризом от мужа в день рождения

Бритни Спирс похвасталась поклонникам тем, какой заботливый у нее муж.

Знаменитость подцепила грипп и плохо себя чувствовала в день рождения.

Любящий супруг хотел поднять певице настроение. Он подготовил торт со свечкой в виде единицы, стол засыпал лепестками роз и выложил сердечко из свеч.

"Мой муж меня удивил! Я подхватила грипп, он спустился вниз… Он был чертовски мил! Люблю тебя! Это мистер и миссис Асгари", — написала Бритни до того, как удалила видео.