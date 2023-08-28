



Бритни Спирс подогрела слухи о новом романе

41-летнюю американскую певицу Бритни Спирс заметили на свидании в Таузанд-Оакс, штат Калифорния, с вероятным новым бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.



Знаменитость, которая находится в процессе развода с Сэмом Асгари, распустила свои длинные светлые пряди и прикрыла глаза солнцезащитными очками, когда прибыла в город в ночное время за едой.



Спирс была одета в светло-розовый костюм с рукавами-буфами. Она была замечена на заднем сиденье черного автомобиля.



Возле звезды сцены были охрана и высокий таинственный мужчина с темными волосами — он похож на того, с кем Бритни заметили несколькими днями ранее.



Мужчина был одет в мешковатые джинсы, белую футболку и очки для их ночной прогулки.

