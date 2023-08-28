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Бритни Спирс подогрела слухи о новом романе
28.08.2023 08:44 Ирина Демьянова

Бритни Спирс подогрела слухи о новом романе

41-летнюю американскую певицу Бритни Спирс заметили на свидании в Таузанд-Оакс, штат Калифорния, с вероятным новым бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость, которая находится в процессе развода с Сэмом Асгари, распустила свои длинные светлые пряди и прикрыла глаза солнцезащитными очками, когда прибыла в город в ночное время за едой.

Спирс была одета в светло-розовый костюм с рукавами-буфами. Она была замечена на заднем сиденье черного автомобиля.

Возле звезды сцены были охрана и высокий таинственный мужчина с темными волосами — он похож на того, с кем Бритни заметили несколькими днями ранее.

Мужчина был одет в мешковатые джинсы, белую футболку и очки для их ночной прогулки.
  The unknown man wore well-worn brown shoes

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