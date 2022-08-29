



Бритни Спирс об опеке: меня заставляли чувствовать себя никем

Поп-звезда Бритни Спирс пожаловалась на то, как долгое время ее эксплуатировал отец.

Об этом она рассказала в 22-минутном ролике о жизни под опекунством.

По словам Бритни, с самого детства отец стыдил ее за тело. Он обзывал дочь толстой и заставлял ходить в спортзал, а издевательства продолжались все 15 лет опекунства.

Певица обвинила родителей в сговор с женщиной с целью принуждения ее к принудительной опеке.

"У меня никогда не было возможности пойти хоть куда-то. Каждый день говорили, что я толстею. Они заставляли меня чувствовать себя никем, я была деморализована. Ненавидела себя и была многого лишена, хотя люди относились ко мне, как к суперзвезде. У меня не было ни денег, ни возможности побыть одной, все контролировалось", - сказала Спирс.