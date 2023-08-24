



Бритни Спирс навлекла на себя гнев зоозащитников

Поп-принцесса Бритни Спирс, выигравшая в ходе бракоразводного процесса опеку над четырьмя из пяти собак, навлекла на себя гнев со стороны организации по защите животных.



Представителей PETA возмутили видео знаменитости со своим новым пушистым любимцем.



Бритни купила себе собаку, которую назвала Снежинкой. Этот факт возмутил защитников животных, поскольку Спирс, которая якобы так сильно любит собак, могла бы спасти какого-нибудь питомца из приюта, вместо того, чтобы платить огромные деньги тем, кто целенаправленно разводит животных не продажу.



"Этим одним милым постом Бритни Спирс приговорила бесчисленное количество собак, живущих в приютах, к огромному количеству дней без любви, удобной кровати, на которой можно свернуться калачиком, или шанса на настоящую жизнь", - возмутились зоозащитники.