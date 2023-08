Бритни Спирс нашла альтернативу “ужасному ботоксу”

Бритни Спирс заявила, что больше не использует ботокс и вполне довольна альтернативными косметическими процедурами для лица, пишет Dtnext.



В новом видеоролике в Instagram 41-летняя поп-певица рассказала своим подписчикам, что нашла альтернативный способ борьбы со старением.



Она также высмеяла ботокс, назвав его "ужасным" препаратом, и заявила, что для нее он сделал только хуже.



Она написала: "Ладно... У меня большой лоб, и мне очень нужна челка, но мне кажется, что с челкой я иногда не вижу!!! Я делюсь этим, потому что это действительно работает”.



Знаменитость поделилась своим неудачным опытом уколов ботокса, из-за которых она не может "уже, наверное, лет 10-15 сделать правильный макияж, и что это за времена, когда одна бровь поднимается, а другая опускается?”



“Сестры моей подруги считают это забавным и смеются, но я бы хотела посмотреть, что бы они сделали, если бы кто-то сделал это с их лицом. Ладно...Может быть, в кино, например, в фильме 'Just Go with It', где у девушки брови в беспорядке, это и смешно. Но не в реальной жизни, когда один глаз черно-синий и намного выше другого", - говорит Бритни.



Делясь своим отчаянием, она добавила: "Я плакала, а потом спрашивала: "Когда же это пройдет? 'О, дайте неделю или две'. Иногда нервы действуют таким образом и дают обратный эффект, а я такая: "Я выгляжу так, как будто кто-то выбил из меня все дерьмо"!!! Конечно, я вернулась и показала врачу. Она говорит, что это совершенно нормально, а я спрашиваю: "Тогда почему я не могу никуда пойти в течение двух недель?", и сестры моей подруги смеются".



Завершая свой длинный пост, она написала: "F*** BOTOX, это ужасно!!! Сио просто невероятен".