



Бритни Спирс и ее муж достигли договоренности в рамках развода

Поп-принцесса Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари достигли первого соглашения относительно развода.



По данным TMZ, они, в частности, договорились относительно опеки над собаками.



Парочка завела пять гончих псов. Добермана по кличке Порша Сэм купил жене в октябре 2021 года. Также у них есть австралийская овчарка по кличке Сойер, Ханна Йорки и еще две маленькие собачки.



Стороны договорились, что Порша достанется Сэму. А Бритни получит оставшихся четырех питомцев. По словам адвоката, самым сложным вопросом в процессе развода были именно собаки, а не деньги Спирс.