Новости » Life Style
Бритни Спирс и ее муж достигли договоренности в рамках развода
23.08.2023 12:13 Алина Груднева

Бритни Спирс и ее муж достигли договоренности в рамках развода

Поп-принцесса Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари достигли первого соглашения относительно развода.

По данным TMZ, они, в частности, договорились относительно опеки над собаками.

Парочка завела пять гончих псов. Добермана по кличке Порша Сэм купил жене в октябре 2021 года. Также у них есть австралийская овчарка по кличке Сойер, Ханна Йорки и еще две маленькие собачки.

Стороны договорились, что Порша достанется Сэму. А Бритни получит оставшихся четырех питомцев. По словам адвоката, самым сложным вопросом в процессе развода были именно собаки, а не деньги Спирс.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы