



Британский телеведущий признался в проблемах с психикой из-за COVID

Знаменитый британский телеведущий Саймон Коуэлл признался, что у него были проблемы с психическим здоровьем во время COVID.



В этом он признался в новом подкасте Mirror "Men in Mind". По его словам, умиротворенность ему в 63 года принесла специальная терапия.



"Когда я вижу своих друзей, первое, о чем я говорю, — это то, как терапия оказала положительное влияние на мою жизнь. Мне хотелось бы сделать это 10 или 20 лет назад", - отметил он.



По словам Саймона, он обратился к терапевту, когда началась пандемия коронавируса.



"Я страдал от депрессии на протяжении многих лет, однако подумал, что это моя черта характера. Настоящим катализатором стал COVID. Я находился в постоянном состоянии тревоги", - добавил он.