



Британский музей нашел некоторые из украденных экспонатов

Британский музей уже начал возвращать некоторые украденные экспонаты, сообщает BBC.



Сотрудника, которого музей подозревает в причастности к воровству, уволили, а директор Британского музея Гартвиг ​​Фишер объявил, что уйдет в отставку.



"Мы считаем, что стали жертвами краж в течение длительного периода времени, и, честно говоря, можно было сделать больше, чтобы предотвратить их", — сообщил новый директор музея Джордж Осборн.



По его словам, некоторые антиквары активно сотрудничают с музеем и некоторые предметы уже нашли. Также экспонаты разыскивает полиция.



"Это, безусловно, причинило вред репутации Британского музея, это очевидно, и поэтому я прошу прощения от его имени", — добавил Осборн.



Британский музей, основанный в 1753 году, собрал коллекцию из около восьми миллионов экспонатов.



Ранее сообщалось, что из музея исчезли золото, ювелирные изделия и драгоценные камни. Большинство экспонатов хранились в хранилище и в последнее время не выставлялись на всеобщее обозрение.

