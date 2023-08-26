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Британский музей нашел некоторые из украденных экспонатов
26.08.2023 19:02 Ирина Демьянова

Британский музей нашел некоторые из украденных экспонатов

Британский музей уже начал возвращать некоторые украденные экспонаты, сообщает BBC.

Сотрудника, которого музей подозревает в причастности к воровству, уволили, а директор Британского музея Гартвиг ​​Фишер объявил, что уйдет в отставку. 

"Мы считаем, что стали жертвами краж в течение длительного периода времени, и, честно говоря, можно было сделать больше, чтобы предотвратить их", — сообщил новый директор музея Джордж Осборн.

По его словам, некоторые антиквары активно сотрудничают с музеем и некоторые предметы уже нашли. Также экспонаты разыскивает полиция.

"Это, безусловно, причинило вред репутации Британского музея, это очевидно, и поэтому я прошу прощения от его имени", — добавил Осборн.

Британский музей, основанный в 1753 году, собрал коллекцию из около восьми миллионов экспонатов.

Ранее сообщалось, что из музея исчезли золото, ювелирные изделия и драгоценные камни. Большинство экспонатов хранились в хранилище и в последнее время не выставлялись на всеобщее обозрение.
 

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