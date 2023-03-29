



Британский монарх Чарльз III приехал в Германию

Чарльз III, король Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии вместе с женой Камилой начали визит с официальной церемонии встречи перед Бранденбургскими воротами, после чего предусмотрен ряд мер с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.



Второй день визита будет очень напряженным. В четверг монарх встретится с канцлером Олафом Шольцем, бургомистром Берлина Франциской Гифой, президентом Бундестага Бербель Бас. Он выступит в парламенте.



После этого Чарльз III планирует посетить Центр принятия украинских беженцев в бывшем аэропорту Тегель и пообщаться с искателями убежища.



Завершит день он посещением земли Бранденбург, где его ждет разнообразная программа: общение с руководством земли, командованием 130-го немецко-британского мостового батальона, а также с супругами фермеров, у которых он ознакомится с процессом доения коров и кормления скота.



В пятницу королевские супруги на поезде Deutsche Bahn отправятся в Гамбург, предварительно пообщавшись с председателем правления железнодорожной корпорации. В портовом городе предусмотрены возложение венков к мемориалу, посещение пирса, прогулка на лодке и другие любопытства.



Это первый визит Чарльза III в Германию как короля. Его родители, королева Елизавета на принц Филипп, посетили страну летом 2015 года. В общей сложности королева бывала в Германии пять раз.

