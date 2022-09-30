



Британский Королевский монетный выпустил монеты с изображением короля Карла III

Монета в 50 пенсов с портретом монарха поступит в обращение в течение следующих нескольких недель, а еще одна, памятная (достоинством 5 фунтов), будет с понедельника доступна для коллекционеров.



Портрет Карла III, который теперь будет использоваться для всех новых британских монет, создал скульптор Мартин Дженнингс. Изображение было лично одобрено монархом, который, как сообщается, остался особенно доволен его сходством с оригиналом.



Это первая монета, изготовленная Дженнингсом, однако он был автором множества известных в Британии скульптур.



Согласно многовековым традициям, Карл предстанет на монете без короны и смотрящим влево, в то время как Елизавета II изображалась в короне и смотрящей вправо.



