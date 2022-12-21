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Британский король "переиграл" Гарри и Меган
21.12.2022 21:25 Ольга Белозерова

Британский король "переиграл" Гарри и Меган

Британская пресса пишет что король Карл III "полностью переиграл Гарри и Меган"своим ответом на их фильм-бомбу на Netflix.

Утверждается, что король отправит приглашения Гарри и Меган на свою коронацию 6 мая следующего года, несмотря на то, что они наговорили в фильме.

Королевский комментатор Даниэла Эльзер сказала, что этот шаг "имеет большое значение для того, чтобы королевская семья выглядела великодушной и сердечной, желающей быть гораздо большими людьми и не обращать внимания на эту чепуху Netflix".

Как сообщает The Mirror, король даже собирается упомянуть Гарри и Меган в своей первой рождественской речи.

 

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