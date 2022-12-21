



Британский король "переиграл" Гарри и Меган

Британская пресса пишет что король Карл III "полностью переиграл Гарри и Меган"своим ответом на их фильм-бомбу на Netflix.



Утверждается, что король отправит приглашения Гарри и Меган на свою коронацию 6 мая следующего года, несмотря на то, что они наговорили в фильме.



Королевский комментатор Даниэла Эльзер сказала, что этот шаг "имеет большое значение для того, чтобы королевская семья выглядела великодушной и сердечной, желающей быть гораздо большими людьми и не обращать внимания на эту чепуху Netflix".



Как сообщает The Mirror, король даже собирается упомянуть Гарри и Меган в своей первой рождественской речи.



