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Британский комик бросился в укрытие в Киеве во время атаки РФ
07.09.2023 16:22 Алина Груднева

Британский комик бросился в укрытие в Киеве во время атаки РФ

Британский комик и актер Стивен Фрай посетил укрытие в Киеве во время очередной атаки россиян.

Это случилось во время его визита в украинскую столицу, где проходила конференция по психическому здоровью.

По словам Фрая, рано утром персонал отеля его разбудил и заставил бежать в укрытие. Он отметил, что люди, несмотря на все эти ужасы, смеялись и весело болтали.

"Я не догадался взять с собой ноутбук, но более опытные украинцы к такой ситуации были лучше готовы", - рассказал он.

Британец отметил, что в убежище было все необходимое, включая кофемашины, а также удобные диваны. 

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