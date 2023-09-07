



Британский комик бросился в укрытие в Киеве во время атаки РФ

Британский комик и актер Стивен Фрай посетил укрытие в Киеве во время очередной атаки россиян.



Это случилось во время его визита в украинскую столицу, где проходила конференция по психическому здоровью.



По словам Фрая, рано утром персонал отеля его разбудил и заставил бежать в укрытие. Он отметил, что люди, несмотря на все эти ужасы, смеялись и весело болтали.



"Я не догадался взять с собой ноутбук, но более опытные украинцы к такой ситуации были лучше готовы", - рассказал он.



Британец отметил, что в убежище было все необходимое, включая кофемашины, а также удобные диваны.