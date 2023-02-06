



Британские медработники устроили крупнейшую забастовку в истории здравоохранения

В Великобритании проходит крупнейшая забастовка медработников за 75-летнюю историю Национальной службы здравоохранения.



Правительство призывает рабочих отменить забастовки. Профсоюз Unite призывает премьер-министра провести переговоры о зарплате.



Медицинские работники начализабастовку в понедельник, так как десятки тысяч медсестер и работников скорой помощи уволились из-за обостряющегося спора о заработной плате, что создает дополнительную нагрузку на государственную Национальную службу здравоохранения (NHS). .



Медсестры и работники скорой помощи бастуют по отдельности с конца прошлого года, но сегодняшняя акция проводится совместно.



Медсестры также будут бастовать во вторник, сотрудники скорой помощи обещают не выйти на работу в пятницу, а физиотерапевты — в четверг, что сделает эту неделю, вероятно, самой разрушительной в истории NHS, сказал ее медицинский директор Стивен Поуис.



Медицинские работники требуют повышения заработной платы, отражающего самую сильную инфляцию в Великобритании за последние четыре десятилетия, в то время как правительство заявляет, что ему это не по карману и приведет к еще большему росту цен и, в свою очередь, к увеличению процентных ставок и платежей по ипотечным кредитам.



Около 500 000 рабочих, многие из которых являются работниками государственного сектора, устраивают забастовки с лета прошлого года, что усилило давление на премьер-министра Риши Сунака с целью разрешить споры и урегулировать работу государственных служб, таких как железные дороги и школы.



Профсоюз Королевского колледжа медсестер (RCN) написал Сунаку на выходных с просьбой "быстро завершить забастовку медсестер", сделав "значительные" предложения по оплате труда.



Национальная служба здравоохранения, предмет гордости для большинства британцев, находится под огромным давлением: миллионы пациентов стоят в очереди на операцию, а тысячи пациентов каждый месяц не могут получить своевременную неотложную помощь.



RCN сообщает, что десятилетие низкой заработной платы привело к тому, что десятки тысяч медсестер покинули профессию — 25 000 только за последний год. Острая нехватка кадров уже критично влияет на уход за пациентами.



RCN первоначально потребовала повышения заработной платы на 5% выше уровня инфляции и с тех пор заявила, что может пойти навстречу правительству "на полпути", но обе стороны не смогли прийти к соглашению, несмотря на недели переговоров.



Тем временем тысячи работников скорой помощи, представленные профсоюзами GMB и Unite, собираются в понедельник провести забастовку из-за собственного спора о заработной плате. Оба профсоюза объявили что забастовка продлится несколько дней.



В Уэльсе медсестры и некоторые работники скорой помощи отменили забастовки, запланированные на понедельник, поскольку они рассматривают предложения правительства Уэльса по оплате труда.

