



Британская сеть мужской модной одежды Charles Tyrwhitt впервые открывает филиалы

Британская и международная сеть мужской модной одежды Charles Tyrwhitt впервые открывает в Израиле сеть магазинов, которая к концу 2025 года будет насчитывать около 20 филиалов. Первый флагманский филиал открылся на этой неделе в большом торговом центре Офер (Кеньон ха-Гадоль) в Петах-Тикве на площади около 100 квадратных.







Филиал спроектирован и оформлен международным архитектором Ником Поупом, главным дизайнером бренда, по той же концепции, что и флагманские филиалы в модных столицах мира. Новый магазин представит три категории из товаров британского бренда: повседневная, деловая-повседневная и стильная коллекция, подходящая для торжественных мероприятий. Кроме того, бренд предлагает модные аксессуары для мужчин: обувь, ремни, галстуки, нижнее белье, запонки, носки и многое другое.







Группа Penguin, принадлежащая бизнесмену Элиягу Калимеру, обладает эксклюзивной франшизой в Израиле и планирует открыть около 20 филиалов в ближайшие два года, в том числе в Хайфе, Нетании, Тель-Авиве, Ришон-Леционе, Иерусалиме и Беэр-Шева.







Цены на товары бренда в Израиле будут такими же, как цены Charles Tyrwhitt в Англии, например: рубашки на пуговицах от 299 шек., брюки от 399 шек., костюмы от 1500 шек., рубашки-поло от 275 шек., куртки от 899 шек., галстуки от 175 шекелей, обувь от 499 шек., кожаные ремни от 199 шек.







Ник Уилер, основатель компании, сказал об открытии в Израиле: «Мы рады и гордимся открытием сети на Святой Земле. Мониторинг, которые мы провели на израильском рынке моды, выявил нехватку классической одежды. Европейский бренд, который обслуживает бизнесменов в Израиле, ищущих классический и официальный стиль, соответствующий современным тенденциям, по разумным ценам, но без ущерба для качества, комфорта и стиля».



По словам Элияху Калимера: «Кредо основателя бренда заключается в том, чтобы предлагать одежду, позволяющую мужчине почувствовать себя на миллион долларов, но по доступным ценам и с отличным сервисом.

На данный момент мы ведем переговоры об открытии дополнительных филиалов в Израиле и ищем для них подходящие локации в центральных и стратегических местах, таких как большой торговый центр Офер в Петах Тикве.







Я познакомился с брендом во время одной из моих поездок в Англию и сразу же влюбился. Товары Charles Tyrwhitt заняли центральное место в моем гардеробе. Затем я узнал, что причиной рождения бренда стало желание его основателя создать качественную одежду с акцентом на креативные детали и отделку, в классическом стиле вне времени для всех мужчин в мире».



По словам Наоми Симан Тов, генерального директора торгового центра Офер ПТ: «В рамках постоянной политики «Кеньон ха-Гадоль», мы остаемся первым торговым центром, который представляет в Израиле экспериментальные и востребованные международные бренды. Наша цель: непрерывно радовать и увлекать наших посетителей, поддерживая статус одного из ведущих торговых и развлекательных центров в стране.



В эту концепцию отлично вписывается Charles Tyrwhitt как один из ведущих и наиболее уважаемых брендов мужской моды в Великобритании, привлекающий аудиторию, ищущую классическую, качественную и разнообразную моду».







Бренд Charles Tyrwhitt в 1986 году основал Ник Уилер, когда он еще был студентом Бристольского университета. Все началось с производства мужских рубашек, но постепенно ассортимент расширился, а сеть магазинов раскинулась по всей Великобритании и миру. Кроме того, работает успешный международный интернет-магазин. Уникальность бренда в том, что он позволяет каждому мужчине индивидуально подобрать размер, лекало и фасон и получить удовольствие от качества тканей, пошива и внимания к каждой детали.







Сегодня Charles Tyrwhitt — это развивающаяся британская розничная сеть, имеющая более 100 филиалов по всему миру, в том числе: в США, Австралии, Франции и Англии с оборотом продаж, оцениваемым в полмиллиарда фунтов стерлингов (около 650 миллионов долларов). У компании 4 логистических центры в мире: в Австралии, США, Англии и Германии, обслуживающие сайт, который составляет около 70% активности бренда в мире.