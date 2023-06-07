



Британская принцесса родила сына

Британская принцесса Евгения родила мальчика, сообщил в понедельник Букингемский дворец.



Евгения, племянница короля Чарльза III, и ее муж Джек Бруксбэнк приветствовали своего сына Эрнеста Джорджа Ронни Бруксбэнка 30 мая. Ребенок, который весил 7 фунтов 1 унцию (3,200 кг), является вторым ребенком пары.



Двухлетний Август теперь - старший брат.



"Мы с Джеком хотели поделиться новостью о том, что 30 мая 2023 года в 8.49 у нас родился маленький мальчик, Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк, весом 7,1 фунта. Его назвали в честь его прапрапрадеда Джорджа, его дедушки Джорджа и моего дедушки Рональда. Августу уже нравится быть старшим братом", — написала принцесса на своей странице в Instagram.



33-летняя Евгения — младшая дочь принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской.



Ребенок занимает 13 место в очереди на престол.



Родители загрузили одну фотографию младенца в бело-голубой шапочке, а другую — Августа, нежно касающуюся головы своего брата.



