



Британская поп-звезда Робби Уильямс этим летом выступит в Израиле

Британская поп-звезда Робби Уильямс этим летом выступит в Израиле. Популярный певец и автор песен, получивший рекордные 18 премий Brit Awards, собирается выйти на сцену в парке Яркон в Тель-Авиве 1 июня.



Согласно сообщению Ynet, израильские организаторы завершили переговоры с 48-летним Уильямсом о выступлении в Израиле, хотя официальное объявление о шоу еще не сделано. В последний раз певец выступал в Израиле в 2015 году.



Израильские организаторы планируют провести двухдневный фестиваль, хэдлайнером которого станет Уильямс, а также запланированы выступления других исполнителей.



Уильямс прославился как участник поп-группы Take That в начале-середине 90-х, прежде чем начать очень успешную сольную карьеру в 1996 году. Он остается одним из самых популярных международных исполнителей, войдя в Книгу рекордов Гиннеса после продажи 1,6 миллиона билетов за один день после объявления о его мировом турне 2006 года.



Знаменитый британский певец Робби Уильямс изъявил желание выступить на "Евровидении", которое должно пройти в следующем году в Украине.