



Британская модель OnlyFans стала бабушкой в 34 года

Британка Рэйчел Макинтайр, модель сервиса OnlyFans, сообщила, что в свои 34 года впервые стала бабушкой. Ее дочь, забеременевшая в 17 лет в конце прошлого года, родила первенца, пишет портал Ladbible.



Сама Рэйчел родила первого ребенка, когда ей было 15 лет. Перспективы стать молодой бабушкой поначалу напугали ее. По ее словам, она знает, как тяжело быть молодой матерью, работающей полный рабочий день.



"Моей дочери только что исполнилось 18, и я была очень потрясена, когда узнала, что она беременна. Но как только я это приняла, появилось волнение. Я начала включаться и понимала, что обязана поддержать ее", – призналась женщина.



Она с гордостью добавляет, что окружающие совершенно не верят в то, что она уже бабушка: "Люди даже не верят, что я мама своей дочери. Они смотрят на меня в полном шоке, когда я говорю им об этом. Они такие: "Подождите, вы разве не сестры?" Когда я говорю, что я уже и бабушка, это еще больший шок. У меня всегда спрашивают удостоверение личности, потому что я выгляжу так молодо. Это раздражает, но это и комплимент".



У Рэйчел есть еще 10-летняя дочь. К тому же у нее, по ее словам, очень много энергии, и она может тратить ее на внучку, ведь есть много дел, которыми им можно заняться.



