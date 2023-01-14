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Британка вышла замуж за одеяло и устроила пышную свадьбу
14.01.2023 09:34 Ольга Белозерова

Британка вышла замуж за одеяло и устроила пышную свадьбу

Жительница Великобритании Паскаль Селлик вышла замуж за одеяло и устроила шикарную свадьбу на 150 человек.

Историю женщины опубликовало издание LADBible.

По словам Селлик, у нее случилась "любовь с первого взгляда". Свадьба с одеялом состоялась в самый романтичный день в году - День святого Валентина.

На торжестве присутствовали 150 гостей, все они были одеты в пижамы, халаты и тапочки.

Однако, британка призналась, что у нее были и другие одеяла.

"Конечно, у меня были и другие одеяла, но я верна только одному", - сказала Паскаль Селлик.

Несмотря на свадьбу с одеялом, у женщины также есть реальный мужчина. По ее словам, свадьба была арт-проектом, подчеркивающим проблему одиночество людей. 

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