



Британка вышла замуж за одеяло и устроила пышную свадьбу

Жительница Великобритании Паскаль Селлик вышла замуж за одеяло и устроила шикарную свадьбу на 150 человек.



Историю женщины опубликовало издание LADBible.



По словам Селлик, у нее случилась "любовь с первого взгляда". Свадьба с одеялом состоялась в самый романтичный день в году - День святого Валентина.



На торжестве присутствовали 150 гостей, все они были одеты в пижамы, халаты и тапочки.



Однако, британка призналась, что у нее были и другие одеяла.



"Конечно, у меня были и другие одеяла, но я верна только одному", - сказала Паскаль Селлик.



Несмотря на свадьбу с одеялом, у женщины также есть реальный мужчина. По ее словам, свадьба была арт-проектом, подчеркивающим проблему одиночество людей.