



Британия упрощает получение виз для строителей

Каменщики, штукатуры и другие профессии из строительной отрасли были добавлены в правительственный "список нехватки профессий", что облегчило приезд иностранных работников в Великобританию из-за нехватки рабочей силы, отчасти вызванной Brexit.



Правительство Великобритании ослабило визовые ограничения для ряда секторов, которые испытывают острую нехватку рабочих, и добавило каменщиков, кровельщиков, плиточников, плотников и столяров, штукатуров и других строительных профессий в список, передает The Guardian.



В список также были добавлены отдельные специальности в рыболовецкой отрасли.



Министерство внутренних дел заявило, что это "поможет создать ключевую национальную инфраструктуру и стимулировать рост смежных отраслей".



"Те, кто работает в дефицитной профессии, могут получать 80% от текущей ставки и при этом получать визу квалифицированного рабочего, а также получать более низкую плату за подачу заявления. Кандидатам необходимо оплачиваемое предложение от работодателя и они должны соответствовать требованиям английского языка", - отмечает издание.

