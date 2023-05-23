



Британия отказалась передавать Эфиопии останки принца – потомка царя Соломона

Великобритания отклонила требование Эфиопии вернуть ей останки принца Алемаеху (1861—1879), похороненного на территории часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом сообщил официальный представитель Букингемского дворца, передает BBC.



“Крайне маловероятно, что можно будет эксгумировать останки, не потревожив место упокоения значительного количества других похороненных поблизости”, – заявил представитель королевской Канцелярии.



Он заверил, что декан Виндзора “очень трепетно” относится к необходимости хранить память принца, но существует “ответственность охранять достоинство ушедших”.



“По этой причине, к сожалению, мы не можем удовлетворить просьбу Эфиопии”, – добавил он.



Принц Алемаеху был сыном императора Эфиопии Теодроса II и императрицы Тируворк, потомков библейских царя Соломона и царицы Савской. Когда британский колониальный корпус в 1868 году захватил крепость Магдала, резиденцию Теодроса II, император предпочел совершить самоубийство, чем сдаться в плен захватчикам. Английский офицер и исследователь Тристрам Спиди вывез семилетнего мальчика в Англию.



Здесь к нему проявила большой интерес королева Виктория. Когда парень скончался в 18 лет от плеврита, она распорядилась похоронить его в часовне на территории загородной резиденции британских монархов под Лондоном.



В 2007 году Эфиопия заявила о намерении добиться выдачи останков принца.