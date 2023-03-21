



Британец обнаружил древние фрески на своей кухне

Британец обнаружил 400-летние фрески во время ремонта своей кухни. Увидев древние рисунки, он обратился к местному историческому сообществу, где его открытие "окрестили" выдающимся, сообщает Mirror.



Первую часть рисунка мужчина нашел в прошлом году, и с тех пор обнаружил другие его части, забитые под потолком с обеих сторон дымохода. Эксперты считают, что стена, на которой изображены сцены, скорее всего, старше, чем здания по обе стороны. На настенных рисунках нарисованы сцены из книги Фрэнсиса Куорлза 1635 года "Эмблемы".



"Когда ремонтники его нашли, на другой стороне дымовой трубы был параллельный кусок дерева, на котором могло быть то же самое. Я никогда не думал об этом раньше, я думал, что за этим стоят трубы. Мы всегда знали, что там был странный кусок стены, но просто думали, что квартира действительно шаткая, потому что за эти годы было миллион разных вещей... Я очень обрадовался, схватил свои инструменты и начал срывать их... Сначала я подумал, что это старые викторианские обои, но вскоре увидел., что они на самом деле нарисованы на стене соседнего здания. Так что они старше, чем само это здание. По оценкам, это примерно 1660-е годы, то есть эпоха гражданской войны. большой лондонский пожар и тому подобное”, – сообщил мужчина о находке.



Историки "окрестили" это невероятным и увлекательным открытием, имеющим национальное значение.



