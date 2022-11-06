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Британцы получили выходной в честь коронации Карла III
06.11.2022 21:11 Ольга Белозерова

Британцы получили выходной в честь коронации Карла III

В Великобритании в следующем году будет объявлен дополнительный выходной день в честь коронации короля Карла III.

Выходным днем будет понедельник, 8 мая 2023 года, через два дня после церемонии в Вестминстерском аббатстве, сообщает ВВС.

Этот праздник является дополнением к праздничному дню, уже запланированному на понедельник, 1 мая.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что это время позволит британцам "собраться вместе и отпраздновать".

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