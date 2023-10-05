



Бриллиант Донецка: Мисс “ДНР” вызвала хейт, сравнив себя с Елизаветой II – видео

Жительница Донецка, которую именуют “королевой” Андриевской и “бриллиантом” города, дала интервью.



Андриевская, провозгласившая себя “королевским лицом”, стала объектом хейта из-за своего вида. Впрочем, жительница Донецка не расстроилась, ведь считает себя похожей на покойную британскую королеву Елизавету II. Об этом она рассказала в диалоге с донецким блогером, который засыпал гостю комплиментами. Прогуливаясь по городу, “мисс”, похвасталась тем, что искусно игнорирует хейт в свою сторону.



“Я где-то прочла очень интересную цитату, которую сказала королева Елизавета. Она сказала, что “королевский образ жизни определяется исключительно количеством г*вна, которое ты сможешь съесть. Когда, говорит, в тебя это все бросают, а ты, говорит, с улыбкой все это отвергаешь и идешь дальше”, – сказала она.



“Королева” также рассмешила сеть заявлением, что старается быть “натуральной”. К примеру, “не учит слова наперед” и “снимает видео с первого дубля”. Однако пользователи высказали скептические замечания.



“Такую красоту увидеть, можно и инфаркт схватить”, “Так вот что значит выглядеть максимально естественно”, “Какая республика, такое и лицо”, “Ей в фильмах ужасов без грима можно сниматься. Если она с макияжем страшная, как чумная крыса, представляю, как она утром выглядит”, – высказались зрители.