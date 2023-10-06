



Брежнева подогрела слухи о разводе с Меладзе

Популярная певица Вера Брежнева сообщила о разводе со своим супругом, продюсером Константином Меладзе.



Они прожили в браке восемь лет. На развод певица намекнула, когда рассказывала о выходе нового альбом.



"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем", - написала Брежнева.



Что примечательно, слухи о разводе начали распространяться уже давно. Меладзе удалил все совместные фотографии с экс-солисткой группы "ВИА Гра", а также выпустил песню с названием "Почему я".

