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брежнева развод с меладзе | Фото: скриншот
06.10.2023 13:51 Алина Груднева

Брежнева подогрела слухи о разводе с Меладзе

Популярная певица Вера Брежнева сообщила о разводе со своим супругом, продюсером Константином Меладзе.

Они прожили в браке восемь лет. На развод певица намекнула, когда рассказывала о выходе нового альбом.

"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем", - написала Брежнева. 

Что примечательно, слухи о разводе начали распространяться уже давно. Меладзе удалил все совместные фотографии с экс-солисткой группы "ВИА Гра", а также выпустил песню с названием "Почему я".

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