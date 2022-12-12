



Бренд Victoria’s Secret запустил официальный сайт на иврите

Бренд нижнего белья Victoria's Secret в понедельник запустил свой официальный сайт на иврите, предназначенный для израильских покупателей.



Как сообщает Ynet, израильский франчайзи бренда, компания Delta, объявила, что отложила физических магазинов в Израиле до сентября 2023 года.



"В период с 2023 по 2025 год мы планируем открыть 10 филиалов Victoria’s Secret в Израиле", - заявили в Delta.



На сайте Victoria's Secret будут продаваться бюстгальтеры, нижнее белье, подвязки и одежда для сна, а также парфюмерия и средства по уходу за телом, а также подарочные коробки. При покупке на сумму более 199 шекелей доставка будет бесплатной.



Бренд PINK для девочек-подростков появится в Израиле только через несколько месяцев. Рождественская коллекция также не будет продаваться на израильском сайте.