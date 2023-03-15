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Бренд ELISABETTA FRANCHI в Тель-Авиве провел презентацию для русскоязычных
15.03.2023 14:23 Мignews.com

Бренд ELISABETTA FRANCHI в Тель-Авиве провел презентацию для русскоязычных

Итальянский бренд ELISABETTA FRANCHI, известный своими женственными, праздничными и эффектными моделями, крайне любим русскоязычными людьми во всем мире. Во многих странах огромное количество клиентов бренда, рожденного в Милане, это именно русскоязычные, в том числе, в Дубаи, Мадриде, Париже.

Уже год магазин ELISABETTA FRANCHI существует  в Тель-Авиве и пользуется огромной популярностью. Русскоязычный стилист и блогер Олеся Куба, активно сотрудничающая с брендом и очень любящая их одежду, пригласила на праздничный девичник известных фэшн- и бьюти-блогеров, чтобы они могли впечатлиться новой весенней коллекцией.



Презентация весенней коллекции состоялась тель-авивском бутике бренда, расположенном в самом сердце тель-авивской моды – на Кикар ха-Медина. Здесь царит атмосфера европейской элегантности, утонченности и женственности. На праздничном фуршете, с изысканными угощениями от Munier food ideas и шампанским, стилист Олеся Куба познакомила участниц с основными трендами сезона, получившими отражение в новой коллекции.

Праздничная одежда, как гимн женственности


В весенне-летней коллекции ELISABETTA FRANCHI представлено множество моделей для праздников и торжеств. Легкие и струящиеся ткани, четкие чистые линии и гармоничные сочетания, все модели сшиты так, чтобы подчеркнуть все достоинства женской фигуры. Философия бренда – это идея подлинной женственности во всех ее проявлениях. Эффектная, сильная, характерная, и в то же время нежная и чувственная, такова главная героиня коллекций, гармонично сочетающая мягкую женственность и твердый характер.

Коллекция дополнена аксессуарами, которые подчеркивают смелость и женственность своей музы. Эта коллекция для истинных ценительниц моды, качества и неповторимого итальянского стиля, для тех, кто любит и умеет выделяться и привлекать взгляды, для тех, кто не боится оригинальности и умеет воплощать мечты.

Одежда для нетривиальных будней



Elisabetta Franchi это эталонный бренд истинно европейского качества и вкуса, его относят к категории брендов доступной роскоши - это элитный бренд моды prêt-à-porter по доступным ценам.

 Элизабетта Франки посвящает свою коллекцию Весна-Лето 2023  страсти к путешествиям и познанию нового, который обитает в нашей душе, и находит свое отражение в гардеробе, наполняя его атмосферой и воспоминаниями о знакомых и незнакомых землях.

В этой коллекции вы услышите таинственную и страстную энергию танго из далекой Аргентины, с которым ассоциируется особый декор «танцующей» бахромой. Графические узоры напомнят вам о Нью-Мексико, чувственные силуэты вызовут в памяти звуки пампасов и оживленность городов Южной Америки. Цветовая палитра, кажется, тоже уловила запахи и ароматы этих земель: множество моделей выполнено в оттенках темного шоколада, молока, чернил кальмара. Впрочем, наряду с ними большое место в коллекции уделено моделям в насыщенно-розовой и благородно-голубой гамме, тонами, которые так часто ассоциируются с мечтами и игрой воображения.



Бренд ELISABETTA FRANCHI - это высокое качество изделий, чистые классические линии и акцент на деталях. Каждая деталь тщательно продумана, разработана и выполнена самым совершенным образом. Четкие чистые линии и гармоничные сочетания, все модели сшиты так, чтобы подчеркнуть все достоинства женской фигуры: сочетание женственности, элегантности и гламура, выдержано в идеальных пропорциях хорошего вкуса. Бренд покорил мир своим особым узнаваемым  стилем и креативностью:  каждая модель коллекции  стимулирует желание экспериментировать со своим образом и любовь к моде.

О бренде ELISABETTA FRANCHI 

Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный  участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.



Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.
Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные  голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.

Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.
Страница в Инстаграме https://www.instagram.com/ef_israel/
Телефон: 050 – 3147222

Фотографии Вика Барер

 

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