



Брэда Питта обвиняют в "захвате" виноградника во Франции, — FT

Бывшая компания Анджелины Джоли, которую она продала российскому миллиардеру Юрию Шефлеру, обвинила Брэда Питта в "захвате и разграблении" виноградника во Франции.



Об этом пишет Financial Times со ссылкой на адвокатов, представляющих компанию Nouvel, через которую Джоли ранее владела долей в винограднике.



Джоли и Питт создали бренд розового вина с помощью винодела из Роны Марка Перрена. В 2022 году он принес прибыль более 15 млн евро.



Несмотря на предварительные договоренности, в 2021 году Джоли за $64 млн продала компанию Nouvel, в котором находилась ее доля Chateau Miraval.



Покупателем выступила основанная российским миллиардером Юрием Шефлером группа Stoli.



Компания подала иск к Питту и его партнерам в суд Калифорнии в понедельник, 10 июля. Сообщается, что Питт и его партнеры задолжали Nouvel более $350 млн.



В компании утверждают, что Питт "предпринимал все более возмутительные действия, чтобы сохранить контроль" над шато и лишить компанию ее активов.



Также истцы заявляют, что после развода с Джоли Питт "разработал пока успешный план по захвату фактического контроля над Chateau Miraval".



Также в иске говорится, что Питт лишил группу Шефлера права управлять компанией, отказавшись назначить независимых директоров в совет базирующейся в Люксембурге организации, через которую работает винодельня.



Собеседники издания назвали претензии истца "абсурдными". Они заявили, что инвестиции, сделанные Питтом, пошли "на благо бизнеса".



В свою очередь, Питт обратился в суд с требованием аннулировать сделку по продаже компании бывшей женой в феврале 2022 года.





