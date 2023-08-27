



Брэд Питт продолжает встречаться с Инес де Рамон – фото

Почти год назад стало известно о новом романе Брэда Питта. Актер встречается с бывшей супругой Пола Уизли Инес де Рамон.



“Этим летом они много времени проводят вместе. Они по-настоящему наслаждаются общением лицом к лицу и очень любят друг друга”, – сообщил инсайдер.



Однако, как сообщает другой анонимный источник, Питт не спешит с предложением руки и сердца.



Как сообщает инсайдер Entertainment Tonight, влюбленные счастливы просто быть вместе.



"Брэд и Инес продолжают видеться и веселятся вместе", – сказал он, добавив, что они отлично ладят.

