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Брэд Питт продолжает встречаться с Инес де Рамон – фото
27.08.2023 21:44 Евгения Маркова

Брэд Питт продолжает встречаться с Инес де Рамон – фото

Почти год назад стало известно о новом романе Брэда Питта. Актер встречается с бывшей супругой Пола Уизли Инес де Рамон.

“Этим летом они много времени проводят вместе. Они по-настоящему наслаждаются общением лицом к лицу и очень любят друг друга”, – сообщил инсайдер.

Однако, как сообщает другой анонимный источник, Питт не спешит с предложением руки и сердца.

Как сообщает инсайдер Entertainment Tonight, влюбленные счастливы просто быть вместе.

"Брэд и Инес продолжают видеться и веселятся вместе", – сказал он, добавив, что они отлично ладят.
 

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