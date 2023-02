Брэд Питт появился на публике с новой пассией

Голливудский актер Брэд Питт вышел в свет со своей новой возлюбленной, которая моложе него почти в два раза.



Соответствующее видео опубликовано в Twitter.



Утверждается, что новой возлюбленной Питта является 29-летняя Инес де Рамон. Таблоиды начали писать про их роман еще прошлой осенью, хотя сама парочка по-прежнему хранит молчание и старается не афишировать свои отношения.



Brad Pitt and Girlfriend Ines de Ramon Enjoy Date Night in Paris After 2023 César Awards#hotgossipnewz #dating #movies #BradPitt #Girlfriend #InesdeRamon #DateNight #Paris #2023CésarAwardshttps://t.co/KCNMH449o7 pic.twitter.com/V8iYrfGuvZ