



Бразилия готовится проститься с "Королем футбола" - видео

Легендарный бразильский футболист Пеле находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По информации СМИ, химиотерапия, которую проходит 82-летний экс-нападающий сборной Бразилии, больше не помогает и рак продолжает съедать Пеле изнутри.



На фоне плохих новостей из больницы футбольный клуб "Сантос", в составе которого Пеле провел большую часть своей карьеры, начал подготовку к прощанию с "Королем футбола".



На стадионе клуба "Вила Бельмиро" в центре поля установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб с изображением Пеле по бокам.



Сообщается, что родственники и близкие Пеле прибыли в больницу, чтобы попрощаться.



Пеле был госпитализирован в конце ноября. В сентябре 2021 года у легендарного футболиста диагностировали опухоль толстой кишки.



На протяжении своей карьеры Пеле выступал за два клуба: Бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос". В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира – в 1958, 1962 и 1970 годах.



Пеле – единственный футболист в истории, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Пеле до сих пор является лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю, забив 77 голов в 92 играх.



В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом столетия. Также Пеле был признан игроком столетия по версии ФИФА.

E esse “caixão” dourado com imagens do Pelé que foi filmado lá na Vila Belmiro? Deus me livre que seja algo ruim com o rei 🙏🏽🙏🏽. pic.twitter.com/hwS1qKLpz5 — Viciado em Futebol (@viciadoemfutebl) December 23, 2022

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