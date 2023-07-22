



Брат культового режиссера оказался наемным убийцей, – СМИ

Накануне выхода в мировой прокат 12 полнометражного фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" СМИ сообщили информацию о том, что название картины гораздо ближе режиссеру, чем можно подумать. Его брат Мэтью Нолан в 2009 году был обвинен в убийстве американского финансиста, а его кодовое имя как наемного убийцы – Оппенгеймер, сообщает NME.



По информации журналистов, у Кристофера есть два брата. Джонатан, младший брат режиссера, – соавтор сценариев для сериалов "Мир Дикого Запада", "В поле зрения" и "Фаллаут". И старший брат, Мэттью, которого в 2009 году его арестовали по подозрению в убийстве Роберта Коэна, который работал бухгалтером в Коста-Рике. Нолан избежал экстрадиции в Коста-Рику, поскольку судья решил, что нет достаточных доказательств того, что Нолан – наемный киллер.



В судебных документах попавших в руки журналистов, утверждается, что некий Луис Алонсо Дуглас Мехия осужден за убийство, совершенное в 2005 году, но власти Коста-Рики утверждали, что Нолан был причастен к убийству как "наемный убийца".



"Коста-Рика утверждает, что Мехия связался с обвиняемым [Ноланом] и за неустановленную сумму денег нанял его услуги, а похищение и убийство жертвы они планировали вместе", – говорится в кратком изложении текста дела.



Нолана представил Коэну в 2005 году как торговца драгоценными камнями миллионер Роберт Бреск. Утверждается, что Нолан действовал под псевдонимом "Мэттью МакКолл Оппенгеймер". Есть предположение, что это было сделано с целью связать его с алмазной семьей Оппенгеймеров.



Нолана так и не экстрадировали в Коста-Рику, но позже он был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения в 2010 году за попытку побега из столичного исправительного центра, где содержался, пока американский судья рассматривал предполагаемые обвинения Нолана в убийстве.



При обыске у Нолана нашли "бритву, жгут, металлический зажим, чтобы открыть наручники, и 31 фут веревки, сделанной из простыней". Позже он признался в хранении контрабанды в тюрьме и точ, что препятствовал правосудию.



