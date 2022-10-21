



Брат Джорджа Флойда собирается подать в суд на Канье Уэста

Брат Джорджа Флойда намерен подать в суд на рэпера Канье Уэста за слова о его покойном родственнике, который погиб от рук бывшего полицейского из Миннеаполиса.



В одном из подкастов артист обсуждал смерть Флойда и там нашлись слова, которые зацепили его брата.



"Я смотрел документальный фильм о Джордже Флойде, который выпустила Кэндис Оуэнс. Двое его соседей по комнате сказали, что им нужен такой высокий парень, как я, и в день его смерти он читал молитву в течение восьми минут. Колено (полицейского Дерека Шовина) даже не было на его (Флойда) шее", — сказал Уэст в подкасте Drink Champs".



Он также отметил, что смерть Флойда наступила от передозировки фентанила.



Брат покойного Джорджа думает о том, чтобы подать в суд на Уэста из-за его слов, предполагающих, что его брат умер от употребления фентанила.



"Мы рассматриваем судебный процесс от имени Филониза, брата Джорджа Флойда, в отношении ложных заявлений Канье о смерти Флойда", — заявил ABC News адвокат Ли Мерритт, представляющий семью Флойда.