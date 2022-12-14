



Брат Бориса Моисеева намерен судиться за наследство певца

Старший брат российского исполнителя Бориса Моисеева, Маркс Толкач, намерен судиться за наследство певца. Толкач считает, что его брата ввели в заблуждение, запугали и заставили переписать имущество на посторонних людей.



Об этом сообщает Mash.



По мнению брата Моисеева, квартира в центре Москвы, апартаменты в ЕС и ОАЭ вместе с ценными бумагами да деньгами принадлежат ему "по праву", но из-за некоторых личностей это не так.



Адвокат Александр Добровинский утверждает, что Маркс Толкач хочет, чтобы правоохранители начали расследование как можно быстрее.



Напомним, что Борис Моисеев умер 27 сентября. Как пишет Mash, квартира, в которой скончался певец, досталась его арт-директору.



