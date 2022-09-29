



Брак через Zoom: суд признал регистрацию пар, женившихся онлайн

Суд в Иерусалиме постановил, что любой израильтянин, который вступил в брак в рамках так называемых "браков в штате Юта", должен быть признан состоящим в браке министерством внутренних дел.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Суд вынес решение после принятия петиции от Hadosh, организации за свободу вероисповедания и равноправие.



"Брак в штате Юта" - это свадьба, которая проводится виртуально. Свадьба проводится при визуальной консультации с регистратором браков в штате Юта, и брак может быть заключен, если жених и невеста находятся в Израиле. Юта стала первым штатом в США, который разрешил виртуальные свадьбы через Zoom и Skype для пар, живущих в разных штатах и даже странах.



Организация подала петицию от имени восьми пар, которые поженились таким образом, но Управление народонаселения отказало зарегистрировать их как женатых по приказу тогдашнего министра внутренних дел Арье Дери.



Как отмечается, гражданские браки все еще не признаются в Израиле.

