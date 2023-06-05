



Брак Натали Портман под угрозой: Ее муж попался на измене

41-летняя оскароносная актриса Натали Портман и 45-летний хореограф Бенжамен Мильпье слывут одной из самых крепких пар Голливуда. Супруги вместе уже 13 лет, из которых около одиннадцати прожили в законном браке. Натали и Бенджамин старались как можно меньше посвящать общественность в подробности личной жизни, но некоторые семейные тайны все же стали публичным достоянием.



По сообщениям инсайдеров издания Daily Mail, брак Портман и Мильпье трещит по швам. Причиной серьезной ссоры между супругами стал тайный роман Бенджамина с 25-летней эко-активисткой Камиллой Этьен. В мае этого года парочка была замечена французскими папарацци во время совместного отдыха.

Сообщается, что Портман узнала о неверности мужчины, но никаких решений пока принимать не стала.



“Он знает, что совершил огромную ошибку, и делает все возможное, чтобы Натали простила его и сохранила их семью”, – поделился источник издания. “Натали невероятно скрытна и не собирается посвящать СМИ в перипетии семейной жизни. Ее наибольшим приоритетом является защита своих детей и их конфиденциальности”.



Артистка познакомилась с будущим мужем в 2010 году на съемках фильма “Черный лебедь”. Натали играла роль балерины, а танцор Нью-Йоркского театра ставил хореографию кинокартины. Они работали вместе по восемь часов в сутки, что привело к служебному роману.

А на получение Оскара Бенжамен и Натали пришли, взявшись за руки.



“Мой характер тогда уже полностью сформировался, поэтому мы приняли друг друга такими, какие мы являемся”, – говорила тогда Портман.



4 августа 2012 года, после того как появился на свет первенец Алеф, пара сыграла свадьбу в Калифорнии. В 2017 году произошло пополнение – актриса родила дочь Амалию. Ради мужа звезда переехала из Америки во Францию, поскольку Мильпье поступило предложение занять место руководителя балетной труппы Парижской оперы.



“Мне нравится быть мамой. Это, как оказалось, гораздо более интенсивная работа, чем быть актрисой. Собираясь на работу, я чувствую, будто получила выходной. Не то чтобы я хочу отдыхать от материнства. Возможно, у меня просто было неправильное представление, что быть мамой – это не работа”, – признавалась актриса.